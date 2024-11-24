Mehmetçik'ten Teröristlere Darbe

3.Sayfa

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" - ANKARA