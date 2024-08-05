Meksika'da Gazeteci Alejandro Martinez Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da Gazeteci Alejandro Martinez Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

Meksika'da şiddet olaylarını haberleştiren ve polis korumasında bulunan gazeteci Alejandro Martinez, aracında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ülkede suç oranlarının yüksek olduğu bilinen bir dönemde gerçekleşen saldırıda, Martinez'in korumaları da saldırgana karşılık verdi.

05.08.2024 17:05
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Meksika'da şiddet olaylarını haberleştiren ve polis korumasında bulunan gazeteci Alejandro Martinez öldürüldü.

Meksika'da yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Polis koruması altında bulunan gazeteci Alejandro Martnez, aracında iki güvenlik görevlisi ile birlikte seyahat ettiği sırada kimliği tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Meksika'daki şiddet olaylarını haberleştiren gazeteci Martinez, ülkenin Guanajuato eyaletinde uğradığı saldırının ardından başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. "Yalnız Kovboy'un oğlu" olarak da bilinen Martinez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yerel yetkililere göre silahlı saldırgan, gazeteci ve korumalarını taşıyan araca bir kamyonetten ateş açtı. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, korumaların saldırgana karşılık verdiği kaydedildi. Olay sırasında çevredeki bir başka araçta bulunan bir kadının da yaralandığı öğrenildi.

Polis korumasında bulunuyordu

50'li yaşlarında olan Martinez, 2022 yılında uğradığı ve hayatta kaldığı saldırıdan bu yana polis korumasında bulunuyordu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'e göre, suç oranlarının son derece yüksek olduğu ülkede 1994 yılından bu yana 150 basın çalışanı hayatını kaybetti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da Gazeteci Alejandro Martinez Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Gazeteci Alejandro Martinez Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
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