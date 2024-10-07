Meksika'da Yeni Belediye Başkanı Görevine Başladıktan 6 Gün Sonra Öldürüldü - Son Dakika
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Meksika'da Yeni Belediye Başkanı Görevine Başladıktan 6 Gün Sonra Öldürüldü

Meksika\'da Yeni Belediye Başkanı Görevine Başladıktan 6 Gün Sonra Öldürüldü

Meksika'nın Chilpancingo kentinin yeni belediye başkanı Alejandro Arcos, göreve başladıktan sadece 6 gün sonra hayatını kaybetti. Uyuşturucu ile mücadele sözü veren Arcos'un ölümü, şehrin sekreterinin öldürülmesiyle yaşanan bir dizi cinayetin ardından geldi. Meksika'nın Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartellerinin neden olduğu şiddet, siyasileri hedef almaya devam ediyor.

07.10.2024 15:31  Güncelleme: 15:39
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Meksika'nın Chilpancingo Belediye Başkanı Alejandro Arcos, görevine başladıktan 6 gün sonra ölü bulundu.

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, uyuşturucu ile mücadelede sözü vermiş ve geçimlerin ardından geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Arcos, göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldü. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ya da şüphelilere ilişkin detay verilmedi. Arcos'un son sosyal medya paylaşımlarında göreve gelmesinin hemen ardından çalışmalara başladığı ve geçtiğimiz ay ülkeyi vuran John Kasırgası'nın ardından yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgilendiği görüldü.

Üç gün önce de sekreter öldürüldü

Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

"İçimizi öfkeyle dolduran bir cinayet nedeniyle yas tutuyoruz"

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, konuya ilişkin açıklamasında, "İçimizi öfkeyle dolduran bir cinayet nedeniyle yas tutuyoruz" dedi. Meksikalı senatör Alejandro Moreno ise "Arcos ve Tapia, toplumları için çalışan genç ve dürüst siyasetçilerdi" ifadelerine kullandı.

2006'dan bu yana 450 bin kişi öldürüldü

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde eyalette en az 6 kamu görevlisi adayı öldürüldü. Hükümetin 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana Meksika genelinde 450 binden fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi de kayboldu. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Meksika'da Yeni Belediye Başkanı Görevine Başladıktan 6 Gün Sonra Öldürüldü - Son Dakika

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