Elazığ'da dengesini kaybederek merdivenden düşen şahıs, hayatını kaybetti.
Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.G. (56) evinde merdivenden dengesini kaybederek düştü. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.G.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Merdivenden Düşen Şahsın Ölümü - Son Dakika
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