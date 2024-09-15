Mersin'de 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Mersin\'de 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Tarsus'ta jandarma operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ve üretim malzemeleri yakaladı.

15.09.2024 08:23
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Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında Tarsus ilçesi Atalar Mahallesinde 2 şüphelinin kaçak akaryakıt üretimi yaparak piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri adrese operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 26 bin litre kaçak akaryakıt, 1 adet 30 bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 10 bin litrelik akaryakıt tankı, 6 adet bin litrelik akaryakıt tankı, 1 adet 5 bin litrelik akaryakıt tankı ile 1 adet reaktör (kaynatıcı) makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan 2 şüpheli ise gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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