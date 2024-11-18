Mersin'de 68 Şahıs Yakalandı

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Aranan şahıs koltuğun arkasından böyle yakalandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşenlerin de olduğu 68 şahıs yakalandı, biri koltuğun arkasında saklanırken gözaltına alındı

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan hapis cezası kesinleşenlerin de olduğu 68 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri koltuk arkasında saklanırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler, kent genelinde dolandırıcılık, gasp, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, 6136 Sayılı kanuna muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan cezası bulunan bir şahıs saklandığı koltuğun arkasında yakalandı. Operasyonda çeşitli suçlardan ceza alan şahıslarında olduğu 68 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada 4 adette ruhsatsız silah ele geçirildi.