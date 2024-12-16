Mersin'de 73 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 73 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma, 73 bin 500 makaron ve gümrük kaçağı tütün yakaladı, 1 kişi gözaltına alındı.

16.12.2024 11:51
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Mersin'de 73 bin 500 adet kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 bin 500 adet makaron ile çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapıla açıklamaya göre, Mut ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 53 bin 500 adet boş, 20 bin adet dolu olmak üzere 73 bin 500 makaron, 300 kilogram tütün, 2 sigara dolum makinesi, 1 sigara paketleme makinesi ile 1 adet terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 73 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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