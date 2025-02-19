Mersin'de 84 Bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'de 84 bin adet makaron ele geçirildi
MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada 84 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken aracında yapılan aramada 84 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.
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