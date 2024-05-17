Mersin\'de 95 Kişi Gözaltına Alındı

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Mersin'de çeşitli suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli yapılan operasyonlarda 95 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - MERSİN