Mersin\'de Ahşap Ev Yandı

Mersin'de yaylacıların yaz aylarında kullandığı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alan Arslanköy Yaylası Gazi Bulvarı üzerindeki Kazım Y.'ye ait ahşap evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımda zorluk yaşanırken, ahşap ev alevlere teslim oldu. Yaz aylarında kullanıldığı için kimsenin yaşamadığı ev tamamen yanarken, yangının piknikçiler tarafından söndürülmeden bırakılan mangal ateşinden kaynaklandığı ileri sürüldü - MERSİN
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