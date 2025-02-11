Mersin'de Alev Alev Yanan Ev - Son Dakika
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Mersin'de Alev Alev Yanan Ev

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Erdemli'de 6 kişilik ailenin evi, elektrik kontağından çıkan yangında kül oldu. Yangını izleyen aile gözyaşı döktü.

11.02.2025 13:51
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6 kişilik ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti

Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 6 kişinin yaşadığı müstakil ev alev alev yandı. İtfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

Yangın, İlçeye bağlı Yüksek Mahalle Kaleler Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu 4'ü çocuk 6 kişilik ailenin yaşadığı 3 odalı müstakil evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın fark eden anne ve çocuklarının dışarı çıktığı öğrenildi. Anne ve çocuklar yangını izleyerek gözyaşı döktü.

Ekipler olay yerinde soğutma ve inceleme yaparken itfaiye eri, bir bağlantısı olmadan yanan ampul bularak 'halen yanıyor' diyerek atması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Alev Alev Yanan Ev - Son Dakika

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