Mersin'de Altın Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Altın Kaçakçılığı Operasyonu

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Mersin'de düşük ayarlı altın basan şebekeye yapılan operasyonda 8 gözaltı, 12 milyon TL değerinde altın ele geçirildi.

17.09.2024 11:13
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Mersin'de ayarı ve gramajı düşük altın basan şebekeye operasyon: 8 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan ayarı ve gramajı düşürülmüş altın ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basıp piyasaya süren şebekeye operasyon yaptı, 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri merdiven altı yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş milli ziynet altını basan, bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 8 şüpheli ile 14 adres belirlendi. Belirlenen işyeri ve evlere Özel Harekat Polislerinin desteğiyle geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan 1382 adet çeyrek ebatlı Cumhuriyet altını, 9 adet Ata altını,70 adet yarım ebatlı Cumhuriyet altını, 109 adet tam ebatlı Cumhuriyet altını, 1 adet 2,5 ebatlı gremese, 34 adet tam, yarım, çeyrek ve ata altın yapımında kullanılan kalıp, 1 adet hassas terazi, 1 adet mikrometre,1 adet ısıtma makinesi, 2 adet baskı makinesi,1 adet eritme ocağı 4 adet eritme kotası,3 adet ruhsatsız tabanca ve 141 adet 9x19 mm çapında fişek ile altın ve bunların yapımında kullanılan makinalar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin altın basmaya yetkili kurumların dışında, piyasaya ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basarak haksız kazanç elde ettiği ve adreslerini imalathanelere dönüştürerek kendi ürettikleri kalıplarla sahte milli ziynet altını basarak devleti zarara uğratma suçundan ifadelerinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Altın Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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