Mersin'de Aranan 2 Şahıs Yakalandı

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Mersin'de, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri uzun zamandır aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri ilk operasyonda; Mersin'de 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan bir şahsın Mezitli ilçesinde bir işyerinde çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip ve araştırmalar neticesinde aranan şahsın işyeri adresini tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı.

Diğer bir operasyonda ise jandarma ekipleri, Erdemli ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanmamak için çadırda yaşadığını tespit etti. Ekipler, çadıra düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü. - MERSİN