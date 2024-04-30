Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama

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Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cinayet, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslar tespit edildi. Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda bin 817 şahıs yakalandı. Tutuklananlar arasında hırsızlık, uyuşturucu ve cinayet suçlarından hapis cezası bulunan 3 şahıs da yer alıyor. Jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

30.04.2024 09:18
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Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahsılara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı çalışmalarda aralarında cinayet, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslar tespit edildi. Tespit edilen şahıslara yönelik son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlar da aranan bin 817 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında hırsızlıktan 28 yıl, uyuşturucudan 21 yıl ve cinayet suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 3 şahsında olduğu öğrenildi.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Mersin\'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de aranan şahıslara operasyon: 54 tutuklama - Son Dakika
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