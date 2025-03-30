Mersin'de Bayram Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Bayram Kazası: 10 Yaralı

Mersin\'de Bayram Kazası: 10 Yaralı

Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

30.03.2025 17:34
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Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Bayram Kazası: 10 Yaralı - Son Dakika

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