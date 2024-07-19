Mersin'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü - Son Dakika
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Mersin'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü

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Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal bir mahallede çıkan yangında 3 ev küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi. İlçeye bağlı Kargıcak Mahallesi'nde bahçelerin arasında bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ahşap olması nedeniyle diğer evlere de sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

19.07.2024 19:25
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Mersin'de çıkan yangında 3 ev zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kırsal bir mahallede çıkan yangında 3 ev küle döndü. Yangın söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Kargıcak Mahallesi'nde bahçelerin arasında bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın büyüyerek diğer evlere sıçradı. Olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan müdahale ederken, daha fazla büyümemesi için helikopterle de havadan destek verildi. Bir saatten fazla süren müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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