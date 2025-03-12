Mersin'de çöp aracı kazası: İtfaiye ekibi personeli kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de çöp aracı kazası: İtfaiye ekibi personeli kurtardı

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Mersin'de bir çöp toplama aracının konteyner ile çarpışması sonucu bir personelin eli sıkıştı. İtfaiye ekipleri, durumu bildirilen olaya müdahale ederek şahsı kurtardı. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

12.03.2025 09:39  Güncelleme: 09:43
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Mersin'de talihsiz kaza: Çöp aracı ile konteyner arasına eli sıkıştı

MERSİN - Mersin'de yaşanan talihsiz kazada çöp toplama aracı ile konteyner arasına eli sıkışan personeli itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi 85220 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan E.K.'nin eli çöp aracıyla konteyner arasına sıkıştı. Durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, olaya müdahale ederek eli sıkışan personeli kurtardı. Kurtarılan E.K.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de çöp aracı kazası: İtfaiye ekibi personeli kurtardı - Son Dakika

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