Mersin\'de Düzensiz Göç Denetimi

Mersin'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, göçmen yoğunluğunun fazla oluğu değerlendirilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında, il genelinde göçmen yoğunluğunun fazla olduğu değerlendirilen 6 nokta ve 15 umuma açık iş yerinde 28 ekip ve 106 personelin katılımıyla denetim yapıldı. Denetimlerde 271 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 5 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Yol izin belgesiz seyahat etmekten ise toplam 6 bin 537 TL para cezası uygulandı. - MERSİN