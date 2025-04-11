Mersin'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Mersin\'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Pınar Bayrak'ın eşi Ziya E. tarafından öldürülmesiyle ilgili dava devam etti, mağdur ailesi gözyaşı döktü.

11.04.2025 17:46
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Mersin'de eşini darbederek öldürdüğü öne sürülen şahsın yargılanmasına devam edildi. 'Kızının şiddet mağduru olduğunu' söyleyen Pınar Bayrak'ın annesi Evşen Doğru, sanık Ziya E'ye "Neden kızımı öldürdün? Kızımdan ne istedin Ziya" diyerek gözyaşı döktü.

Geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşanan olayda 3 çocuk annesi Pınar Bayrak (26), eşi Ziya E. (34) tarafından darbedildi. Olay sonrası Ziya E., arkadaşı A.E. ile Bayrak'ı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü ancak Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Ziya E. ile evde bulunan delilleri kararttıkları iddia edilen A.E. (32), N.B. (22), Ö.B. (25) ile R.B. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ziya E. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Eşimi öldürmek gibi bir kastım yoktu"

Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Ziya E.'nin 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Ziya E., tutuksuz sanıklar A.E., N.B., Ö.B. ve R.B. ile taraf avukatları, müşteki ve sanık yakınları salonda hazır bulundu.

Mahkemeye sunulan ve içerisinde "tehdit, hakaret, küçümseme" gibi ifadelerin yer aldığı whatsapp yazışmaları sorulan sanık Ziya E., mesajların büyük bölümünün kendisine ait olduğunu belirterek, "Ama bazıları da bana ait değil. Davranışlarıyla beni çığırımdan çıkardı. Eşimi öldürmek gibi bir kastım yoktu" dedi.

"Kızım şiddet mağduru"

Duruşmada Diyarbakır'dan SEGBİS ile ifadesine başvurulan Pınar Bayrak'ın annesi Evşen Doğru, 'kızının şiddet mağduru olduğunu' söyledi. Kızının hayatını kaybetmeden önce Mardin Kızıltepe'ye yanına geldiğini ifade eden Evşen Doğru, zaman zaman gözyaşı dökerek kızının yaşadıklarını anlattı. Bu sırada sanık Ziya E'nin heyete doğru güldüğünü gören hakim "neden gülüyorsun" diyerek sanığa tepki gösterdi. Sanık da Evşen Doğru'nun "Yalan söylediği için güldüğünü" ifade etti. Hakimin sanığa yaptığı uyarının ardından konuşmasına devam eden Evşan Doğru, sanık Ziya E'ye yönelik, "Neden kızımı öldürdün? Kızımdan ne istedin Ziya" diyerek gözyaşı döktü. Evşan Doğru'nun durumunun kötüleşmesi üzerine duruşmaya kısa süre ara verildi.

"Olay anını telefonda duydum"

Duruşmada Diyarbakır'dan SEGBİS ile ifadesine başvurulan Pınar Bayrak'ın kız kardeşi İrem Doğru da olayın yaşandığı 3 Ağustos'ta ablası ile görüntülü ve sesli görüştüklerini söyledi. Olay anında da telefonda sesli görüşme yaptıklarını belirten İrem Doğru, "Olay anını telefonda duydum. Ziya eve geldiğinde ablama küfür etmeye ve şiddet uygulamaya başladı. O sırada çocuklardan biri 'baba annemi dövme' dedi. Ablamın çığlık sesini kulaklarımla duydum. Sonra sesler kesildi" diye konuştu. O gün ablasına ulaşamadığını, ertesi gün de ölüm haberini aldığını kaydeden İrem Doğru, ablasının yıllardır şiddet gördüğünü, ancak çocukları babasız kalmasın diye buna katlandığını savundu. Çocukların halalarının yanında kaldığını belirten İrem Doğru, olay gününden beri görüşmedikleri çocukların Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne verilmesini istedi.

"Mahkemenin karar vermesini istedik"

Duruşmaya katılan baba Süleyman Bayrak kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu beyan etti, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. Ağabey Ömer Bayrak da olaydan sonra aile büyüklerinin bir araya gelerek kendilerinden ne istediklerini sorduklarını ifade ederek, "Biz de mahkemenin karar vermesini istedik" dedi.

Duruşmada söz verilen sanık Ziya E., gülmesiyle ilgili davranışından dolayı özür dileyerek, "Evşen Doğru'nun ağlamalarını gerçekçi bulmuyorum. Kimse benim kadar çocuklarıma bağlı değildir" ifadelerini kullandı. Tutuksuz yargılanan sanıklar A.E., N.B. Ö.B. ve R.B. ise ilk beyanlarını tekrarlayarak, beraatlarını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Ziya E.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Eş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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