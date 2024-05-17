Mersin'de Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika
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Mersin'de Etkinlikler Yasaklandı

Mersin\'de Etkinlikler Yasaklandı

Mersin Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 20 Mayıs gece yarısına kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Yasaklama kararı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla alınmıştır.

17.05.2024 14:03
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Mersin'de 20 Mayıs gece yarısına kadar yürüyüş, basın açıklaması, stant ve çadır kurma, afiş asma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan duyuruda, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların il merkezine girişlerinin, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 17.00'den başlayarak 20 Mayıs Cuma günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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