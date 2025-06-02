Mersin\'de Gençlerin Tuvalet Skandalı

Mersin'de hafta sonu sakinliğini fırsat bilerek iş hanına giren 2 gençten biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvaletini yaptı. Tepki çeken anlar, iş hanının başka bir kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran Pazar günü, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Adliye karşısında bulunan Deniz İşhanı'na giren iki gençten biri, görüntülenmemek için girişteki kameranın yönünü değiştirirken, diğeri koridorda küçük tuvaletini yaptı. Gençler, daha sonra iş merkezinden ayrıldı. O anlar iş merkezindeki başka bir kameraya yansıdı. Görüntülerde, 2 gencin iş merkezine girdiği, birinin girişteki kameranın yönünü değiştirirken, diğerinin asansörün yanında bulunan duvara idrarını yaptığı anlar yer aldı. - MERSİN