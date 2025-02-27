Mersin'de Horoz Dövüşüne Operasyon

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Mersin'de horoz dövüşü üzerinden bahis oynatanlara operasyon

128 kişiye 1 milyon 194 bin lira idari para cezası kesildi, 21 horoz muhafaza altına alındı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kıraathanede ring kurup horoz dövüşü üzerinden bahis oynadığı belirlenen 128 kişiye 1 milyon 194 bin lira idari para cezası kesilirken, 21 horoz muhafaza altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, Tarsus ilçesindeki bir kıraathanede horoz dövşü üzerinden bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıraathane içerisine horoz dövüşü için ring kurulduğunu ve burada dövüştürülen hayvanlar üzerinden bahis oynatıldığını belirledi.

İş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında 'Kumar oynamasına yer ve imkan sağlama ve 5199 SKM hayvanları koruma kanunu' suçundan adli işlem yapılırken, dövüş ringinde hakemlik yapan ve horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayan 128 şahsa, toplam 1 milyon 194 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca horoz dövüşünden elde edildiği tespit edilen 7 bin 990 TL paraya el konulurken, ruhsatsız iş yeri mühürlenip faaliyetten men edildi.

Operasyonda, dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulan 21 horoz da muhafaza altına alınarak hayvanat bahçesi görevlilerine teslim edildi.