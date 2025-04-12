Mersin'de İkinci Sazlık Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de İkinci Sazlık Yangını

Geniş Video İzle

Erdemli'de çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, alevler geceyi aydınlattı.

12.04.2025 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de ikinci sazlık yangını, alevler geceyi aydınlattı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan ikinci sazlık yangının da alevler geceyi aydınlattı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibini müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi eski mezarlık çevresindeki sazlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde sazlık alanda bir çok noktadan görünen alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çevredeki yerleşim yerlerini ulaşmasını engelleyen ekipler soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, Çeşmeli Mahallesi'ndeki yangından 2 saat önce de Akdeniz Mahallesi'nde sazlık alanda yangın çıkmış, ekiplerin bir saatlik mücadelesiyle söndürülmüştü.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Çeşmeli, Erdemli, İtfaiye, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de İkinci Sazlık Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
“Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
Başkent karlar altında Başkent karlar altında
Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu

23:24 Samsunspor’dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım Samsunspor'dan Galatasaray mağlubiyeti sonrası olay yaratacak paylaşım
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
21:31 Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran’a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel Trump yönetimi müzakerelere saatler kala İran'a resti çekti: Ya anlaşma ya bedel
20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
09:43 Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
09:40 Fenerbahçe’nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı Fenerbahçe'nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
09:24 Sürpriz nikah Berdan Mardini ikinci kez evlendi Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
09:13 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
09:06 Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 01:20:50. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de İkinci Sazlık Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement