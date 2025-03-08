Mersin\'de Kaçak Define Arayan Yakalandı

Mersin'de bir kişi define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Aramada, 1'er adet dedektör, matkap ve 5 metre uzatma kablosu ile kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN