Mersin\'de Kaçak İçki Operasyonu

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Mersin'de jandarma ekipleri kaçak içki imalathanesine operasyon düzenledi, 2 şüpheliyi yakaladı. İmalathanede 2 ton 115 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mut ilçesinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği belirlendi. Bunun üzerine ekipler belirlenen üretim yapılan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 2 ton 115 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN