Mersin\'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

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Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 85 litre kaçak içki ile 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Mut ilçelerinde 3 şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 85 litre sahte içki ile 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN