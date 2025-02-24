Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Mersin'de jandarma ekipleri kaçak sigara ticareti yaptığını tespit ettiği 4 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında sürdürdüğü çalışmada, merkezdeki Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde 4 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheli şahısları yakalamak amacıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise 85 bin 600 boş makaron, 9 bin 600 dolu makaron, 136 kilo kıyılmış tütün ile 35 elektronik sigara ele geçirildi. - MERSİN