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Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Mersin'de yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

12.03.2025 09:07
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Mersin'de kaçak sigara üretenlere operasyon: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin kaçak sigara ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kağıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İHA

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