Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de jandarma, 3 şüpheliyi yakalayıp 815 kg tütün ve 13 bin makaron ele geçirdi.

29.03.2025 09:32
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Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı, 815 kilogram tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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