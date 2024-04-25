Mersin'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin\'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de otoyolda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek takla atan kamyonette ölen şahsın, İbrahim Öztürk olduğu belirlendi. Kazada araç sürücüsü ve diğer yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 16:14
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Mersin'de otoyolda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek takla atan kamyonette ölen şahsın, araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Öztürk olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Celal K. idaresindeki kamyonet, Mersin'den Erdemli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Mersin-Erdemli Otoyolu Mezitli Viyadüğü yakınlarında arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Öztürk hayatını kaybederken araç sürücüsü Celal K. ile diğer yolcu Mehmet Ali Ateş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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