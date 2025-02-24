Mersin'de Kıza Tır Çarptı - Son Dakika
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Mersin'de Kıza Tır Çarptı

Mersin'de karşıya geçmek isteyen genç kıza tır çarptı, görüntüler kamerada kaydedildi.

24.02.2025 23:06
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Karşıya geçmeye çalışan kıza tır çarptı: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde aniden karşıya geçmek isteyen genç kıza tır çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Öğretmenevleri Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi. Mersin'den Adana istikametine giden tır, aniden yolun karşısına geçmek isteyen T.T.'ye çarptı. Ağır yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken o anların güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza tırın çarptığı anlar ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Kıza Tır Çarptı - Son Dakika

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