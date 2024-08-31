Mersin'de limon paketleme tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de limon paketleme tesisinde yangın çıktı

Geniş Video İzle

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ve arazöz ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle il merkezi ve ilçelerden takviye ekipler gönderildi.

31.08.2024 04:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de limon paketleme tesisinde yangın

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesine bir limon depo ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Tüm tesisi saran yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde bulunan bir limon depolama ve paketleme tesisinde yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangını fark edenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve ormana bağlı arazöz ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 buçuk saattir ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Bölgede rüzgarında da etkili olması nedeniyle alevler tüm tesisi sardı.

Yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin müdahalesi aralıksız sürerken il merkezi ve ilçelerden de takviye gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Erdemli, 3-sayfa, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de limon paketleme tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 04:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de limon paketleme tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement