Mersin\'de Pamuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'de pamuk fabrikasında yangın

MERSİN - Mersin'de bir pamuk fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, merkez Akdeniz İlçesi Çilek Mahallesi 162'nci cadde de Tırmıl Sanayi sitesi yanındaki bir pamuk fabrikasında çıktı. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan dumanlar yükseldi. Dumanları görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi, İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçları ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar sardı. İçten içe yangını belirtilen fabrikada ekiplerin bir çok noktadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.