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Mersin'de tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı, 3 milyon TL'lik senet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında altın ve para vererek tehditle senet imzalattığını öğrendi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 milyon 50 bin TL'lik 22 adet senet, 26 adet boş senet, 2 adet borç defteri, 1 adet tabanca ile bir miktar nakit para ele geçirdi.

Şüpheliler adli işlemleri için jandarmaya götürüldü. Burada ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.