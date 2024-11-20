Mersin'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Tekstil Atölyesinde Yangın

Geniş Video İzle

Mersin'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi, itfaiye müdahale ediyor.

20.11.2024 03:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tekstil atölyesinde yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

MERSİN - Mersin'de tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 4 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Zemin katta bulunan atölyede çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bulunan bir tekstil atölyesinde saat 21.00 sıralarında, iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Zemin katta bulunan atölyede bulunan 4 işçi dumandan etkilenirken, kendi imkanları ile dışarıya çıkmayı başardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Atölyenin zemin katta olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanırken, oksijen tüpü ve maske takarak girdikleri atölyede yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri nöbetleşe girerek içeride araçların da bulunduğu belirtilen atölyede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürdü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mersin\'de Tekstil Atölyesinde Yangın
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Olaylar, İtfaiye, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 04:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Tekstil Atölyesinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.