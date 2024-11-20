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Mersin'de tekstil atölyesinde yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

MERSİN - Mersin'de tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen 4 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Zemin katta bulunan atölyede çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bulunan bir tekstil atölyesinde saat 21.00 sıralarında, iddiaya göre elektrik panosundan yangın çıktı. Zemin katta bulunan atölyede bulunan 4 işçi dumandan etkilenirken, kendi imkanları ile dışarıya çıkmayı başardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Atölyenin zemin katta olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanırken, oksijen tüpü ve maske takarak girdikleri atölyede yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri nöbetleşe girerek içeride araçların da bulunduğu belirtilen atölyede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürdü. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.