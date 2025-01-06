Mersin'de Tır Dorsesinde Yangın - Son Dakika
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Mersin'de Tır Dorsesinde Yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda bir tır dorsesinde elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, maddi hasar oluştu.

06.01.2025 08:11
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tır dorsesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACG 404 plakalı tırın 27 ABJ 57 plakalı çekicisinde elektrik tesisatından oluştuğu tahmin edilen yangın çıktı.

Araç güvenlik şeridinde durduruldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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