Mersin'de Tır Dorsesinde Yangın

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tır dorsesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde sürücüsü öğrenilemeyen 27 ACG 404 plakalı tırın 27 ABJ 57 plakalı çekicisinde elektrik tesisatından oluştuğu tahmin edilen yangın çıktı.

Araç güvenlik şeridinde durduruldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Olayda maddi hasar meydana geldi. - MERSİN