Mersin\'de toplu taşıma araçlarına denetim

Mersin'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerde, kural ihlali yaptığı belirlenen 38 bin 413 araca idari para cezası uygulanırken, 55 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl genelinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları üzerinde fazla yolcu, kırmızı ışık ihlali, durak harici yolcu alıp yolcu indirme, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konularında denetimler yapıldı. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, 59 bin 402 araç kontrol edilirken, 38 bin 413 araca idari para cezası uygulandı, 55 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MERSİN