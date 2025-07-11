Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonları

Mersin'de emniyet ve jandarma birimleri, ilin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 2025 yılının ilk 6 ayında yoğun operasyonlara imza attı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, birçok şüpheli de tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 677 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 974 şahıs yakalandı, 576'sı tutuklandı, 189'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, kullanıcılık ve diğer suçlarla ilgili 3 bin 214 olayda toplam 3 bin 544 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 366 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 219 bin adet uyuşturucu hap ve bin 628 kök kenevir ele geçirildi.

Aynı dönemde tefecilik suçlarına yönelik de kararlı mücadele yürütüldü. 42 ayrı operasyonda 136 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 44'ü tutuklandı, 20'sine adli kontrol uygulandı.

Yetkililer, "Güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek" hedefiyle çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti - MERSİN