Mersin'de Yangın: 1 Ölü

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Mersin'de ev alev alev yandı: 1 ölü

MERSİN - Mersin'de 6 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı bir adam ise hayatını kaybetti.

Yangın, gece yarısı merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 4314 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 3. kattaki dairede yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler daireyi sararken çevre sakinleri evde bulunan 2'si çocuk 3 kişiyi kurtardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde Alzheimer hastalığı olan A.D. ise bilinci kapalı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde inceleme yaparken yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.