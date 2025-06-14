Mersin\'de Yangın Gerginliği: Gazetecilere Müdahale

Mersin'de bir depoda çıkan ve saatlerce süren mücadele sonrası söndürülen yangın bölgesinde çekim yapan gazetecilere,

deponun sahibi olduğunu iddia eden şahısla bazı kişiler, müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 162'inci caddede Tırmıl Sanayi Sitesi ve tır garajı yanındaki pamuk balyaların tutulduğu depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gelen patlama sesi sonrasında depodan dumanlar yükseldi. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekiplerinin 4 saatten fazla süren müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgeye gazeteciler de gitti. Gazetecilerden Mersin Objektif'in muhabiri Buket Çağır ve kameraman Burcu Karslı'ya görüntü alınmaması için müdahale edildi. Deponun sahibi olduğunu iddia eden bir kişi ve çevresindekiler, sert bir şekilde çekim yapılmaması uyarısında bulundu. Sivil polisler, şahısları bölgeden uzaklaştırmasıyla gazeteciler görevlerini yapabildi. O anlar görüntülere yansıdı. - MERSİN