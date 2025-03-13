Mersin\'de Yangında 94 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yaşlı adamı kurtardı.

Yangın, ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı bir apartmanın 3. katındaki dairede çıktı. Alınan bilgiye göre, elektrik kontağından kaynaklı dairede yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden alevleri söndürdü. Ekipler, yangın sırasında evde tek başına olan 94 yaşındaki M.S.'yi de dışarı çıkararak kurtardı.

Yangında evde kısmen zarar meydana geldi. - MERSİN