Mersin'de Yaşlı Çiftin Planlı Hırsızlığı - Son Dakika
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Mersin'de Yaşlı Çiftin Planlı Hırsızlığı

Mersin'de bir çift, güzellik merkezinin terasındaki bitkileri çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

06.04.2025 17:37
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Mersin'de ilginç hırsızlık: Kadın beğendi adam çaldı

Mersin'de bir güzellik merkezinin terasında bulunan 'Madagaskar Dragon Ağacı' ve 'Difenbahya' bitkisi, yaşlı bir çift tarafından planlı bir şekilde önce ayırıldı, ardından çalındı

MERSİN - Mersin'de bir güzellik merkezinin terasında bulunan 'Madagaskar Dragon Ağacı' ve 'Difenbahya' bitkisi, bir çift tarafından planlı bir şekilde önce ayırıldı, ardından çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, çiftin hareketlerini saniye saniye kaydetti.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 4. Cadde üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde iş yerini kapatan çalışanlar, sabah geldiklerinde terasta bulunan çiçeklerin arasında kedi maması olduğunu fark etti. Kamera kayıtlarını inceleyen çalışanlar, yaşlı bir kadının iş yerine gelerek önce bitkiler arasına kedi maması bıraktığını ardından 'Madagaskar Dragon Ağacı' ve 'Difenbahya' bitkilerini ayırdığını, bir süre sonra eşi olduğu düşünülen yaşlı bir adamın gelip ayırılan çiçekleri alarak olay yerinden uzaklaştığını gördü. Çalışanlar, yaşlı çiftin planlı bir şekilde çiçekleri çaldığını görünce şaştı kaldı.

"Rica etselerdi biz onlara verirdik"

İş yerinde çalışanlardan Yağmur Güngör, sabah saatlerinde iş yerini açtıklarında çiçeklerin arasında kedi maması gördüklerini belirterek, "Kimin bıraktığını anlamak için kameraya baktığımızda iki yaşlı çiftin çiçeklerimizi planlı bir şekilde çaldığını gördük. Normalde saat 20: 00'de iş yerimizi kapatıyoruz, yaşlı çift de 20: 50'de gelip çiçekleri hem kontrol edip hem de kedi maması bırakıyor. Yanlış hatırlamıyorsam saat 21: 50 gibi de eşi geliyor ve kadının ayırdığı çiçekleri alıp arkasına bile bakmadan gidiyor. Bunu planlayarak yaptılar zaten. Kendileri gelip isteselerdi, rica etselerdi biz onlara verirdik. Böyle bir durum içerisinde bulunmalarına gerek yoktu. Bugün çiçeğimizi çalan, yarın başka eşyalarımızı da çalabilir. Camı kırıp içeri girip cihazlarımızı da çalabilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Yaşlı Çiftin Planlı Hırsızlığı - Son Dakika

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