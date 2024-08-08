Mersin Erdemli\'de çıkan ev yangını söndürüldü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elektrik kontağından kaynaklı iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekiler yangına ilaçlama makinesiyle müdahale ederek büyümesini önledi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve arazöz ekipleri soğutma çalışması yaptı.

6 kişinin yaşadığı ev de maddi hasar meydana geldi. - MERSİN