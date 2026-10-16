Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 397 bin 768 TL\'ye el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin terörizmin finansmanının önlenmesi çerçevesinde yaptığı çalışmada, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kayseri'de 9 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekiplerinin 13 Ekim'de 4 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen dövizlerle birlikte 397 bin 768 TL ve çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest kalırken, 7'si mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.