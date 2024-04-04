Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü - Son Dakika
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Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü

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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

04.04.2024 09:23  Güncelleme: 09:27
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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde dehşet bir olay yaşandı. Hastanede tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından eziyet edilerek katledildi. Anne katili genç, güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

SESİ DUYAN GÜVENLİK KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

Devlet hastanesinde dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Devlet hastanesinde dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Kaynak: İHA

Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • süleyman hakan gökşen: İDAM ŞART... 118 4 Yanıtla
  • Adsız İphone: Güvenlikçi değil Özel güvenlik görevlileri olacak lütfen 32 84 Yanıtla barış özcan: Bu acı olayda bu ayrımtıya mı takıldın, sayın Özel güvenlik bay/bayan 33 1 Selim Kayisi: İş gvenliği uzmanı tutmuş kolundan. 2 0
  • salihb: Allah sonumuzu hayırlara erdirsin ama ülkece daha kötü günlere ilerliyoruz 99 3 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel: alkol kesmiyor sonrası uyuşturucu sonuda hep vahim 50 0 Yanıtla
  • Muhammet özmen: böylesi suçluları hemen idam edeceksin. boşuna oksijeni tuketmesin. psikopat. Bende idam geri gelmeli böyle suçlular için 20 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ben vefat edenin yüzünün gösterilip, katilin yüzünün buzlanmasına ayar oluyorum. 11 1 Yanıtla

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