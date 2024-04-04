Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü

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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde dehşet bir olay yaşandı. Hastanede tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından eziyet edilerek katledildi. Anne katili genç, güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

SESİ DUYAN GÜVENLİK KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.