Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı bir evin giriş katında yangın çıktı.
Yangın, ilçeye bağlı Çamtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, G.K.'ya ait 2 katlı evin giriş katında, elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken evde maddi hasar oluştu. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin Tarsus'ta Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu - Son Dakika
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