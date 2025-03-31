Mersin Tarsus\'ta Evde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi 918 sokak üzerinde bulunan iki katlı evin giriş katında yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı anda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın da maddi hasar meydana geldi. - MERSİN