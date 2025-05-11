Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

1 kişinin öldüğü metrobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin araç içi görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde dün yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen metrobüs çarpmış, kazada 1 yolcu da hayatını kaybederken, 57 yolcu da yaralanmıştı. Polisin kazaya ilişkin inceleme başlatmıştı.

Feci kazaya ilişkin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Araç içi görüntülerinde durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarpıyor. Bu sırada metrobüste bulunan yolcular büyük korku yaşayarak savruluyor.