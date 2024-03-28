Metrobüste sıra kavgası kamerada

Metrobüste kavga anı kamerada
İSTANBUL - Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.
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