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Metrobüste sıra kavgası kamerada

Metrobüste sıra kavgası kamerada

Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcu arasında çıkan sıra kavgası cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Tartışma metrobüse binen diğer yolcuların müdahalesiyle sona erdi.

28.03.2024 18:46  Güncelleme: 18:51
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Metrobüste kavga anı kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar metrobüs istasyonunda iki yolcu arasında iddiaya göre sıra nedeniyle tartışma yaşandı. Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürdü. Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İHA

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