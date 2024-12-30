Metrobüste yumruklu boş koltuk kavgası - Son Dakika
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Metrobüste yumruklu boş koltuk kavgası

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Metrobüste boş koltuğa çanta bırakılması sonrasında oturma kavgası çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavgada bir kişi, aracın tutunma demirinin üzerinden başka birine yumruk attı. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sonlandı.

30.12.2024 06:51
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Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste boş koltuğa çanta bırakılması sonrasında oturma kavgası çıktığı iddia edildi.

BOŞ KOLTUĞA ÇANTA KOYULDU

Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

OTURMAK İSTEYEN ADAMA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.

Metrobüste yumruklu boş koltuk kavgası
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Metrobüste yumruklu boş koltuk kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cüneyt ertaç:
    boş koltuğa çanta koymak nedir . bu ara çok sık rastlıyorum bende otobüslerde. ben bile kısa mesafede inicek olsam çantamı kucağıma alıyorum. insanların insanlara gram saygısı kalmamış. herkes 1 kişilik akbil basıyor keyfi olarak 2. bir kişinin yerini işgal etmeye hakkın yok! 68 1 Yanıtla
  • Murat:
    Bu tiplerden de gına geldi artık.! babanın arabası mi ki yanına kimseyi almıyorsunuz.? 18 2 Yanıtla
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